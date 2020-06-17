Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовного дело в отношении должностных лиц строительной организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Прокурорская проверка проводилась в отношении общества «Кратонстрой», которое строило многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков. Надзорным ведомством установлено, что неустановленное лицо из числа руководства компании «в период осуществления своей деятельности принимал решения, которые явно ухудшали финансовое положение организации».

«Так, по фиктивному договору займа с расчётного счёта было перечислено, а затем растрачено свыше 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии число проблемных объектов долевого строительства выросло с пяти до 12, на завершение строительства необходимо прогнозно 2,38 млрд рублей. В числе проблемных домов — долгострой в Чебоксарах по улице Гражданская, 6, застройщиком которого является «Кратонстрой». Права данных дольщиков будут восстановлены за счёт участия и привлечения средств Фонда защиты прав дольщиков.

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