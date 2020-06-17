Иркутск, , 08:44 — REGNUM Случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в управлении специального обеспечения администрации Иркутска. Как сообщает irk.ru, сотрудники этого подразделения входили в состав рабочих групп, встречающих граждан в международном аэропорту Иркутска и сопровождавших их в обсерваторы.

Контактные лица направлены на самоизоляцию, у всех взяли анализы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июня общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 4880 человек, причём 133 добавились только за последние сутки.

Ранее сообщалось, что мэр Иркутска Руслан Болотов вынужденно перешёл на дистанционный режим работы после того, как у водителя автохозяйства администрации города, с которым он контактировал, был подтвержден положительный результат на коронавирусную инфекцию.

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