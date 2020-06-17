Иркутск, , 08:30 — REGNUM Мэр Иркутска Руслан Болотов теперь работает в дистанционном режиме. Как сообщает irk.ru, такое решение глава города принял после того, как у водителя автохозяйства администрации города, с которым он контактировал, был подтвержден положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Результат теста у Руслана Болотова оказался отрицательным, пояснил заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Иркутска Андрей Южаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июня в Приангарье произошла 21 смерть (+2 за сутки) носителей SARS-CoV-2. Ещё 20 являются жертвами COVID-19.

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