Москва, , 08:27 — REGNUM Сотрудники российской лесопожарной службы за 16 июня потушили 55 лесных пожаров на площади свыше 4847 га. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16.06.2020, в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4847 га», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что на 00:00 мск 17.06.2020 на территории Российской Федерации было 23 лесных пожара на площади, охваченной огнем, 1997 га, где ведутся работы по активному тушению.

Кроме этого, сообщается, что на тушении огня работает 926 человек, 206 единиц наземной техники и 15 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано ещё 73 воздушных судна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии на 17 июня действует 13 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 65 043 га, при этом площадь активного горения составляет 85,28 га.