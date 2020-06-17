Москва, 17 июня 2020, 08:27 — REGNUM Сотрудники российской лесопожарной службы за 16 июня потушили 55 лесных пожаров на площади свыше 4847 га. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16.06.2020, в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4847 га», — говорится в сообщении.
Также в нем уточняется, что на 00:00 мск
Кроме этого, сообщается, что на тушении огня работает 926 человек, 206 единиц наземной техники и 15 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано ещё 73 воздушных судна.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии на 17 июня действует 13 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 65 043 га, при этом площадь активного горения составляет 85,28 га.