Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 08:19 — REGNUM До шести лет лишения свободы может поучить глава сельского поселения в Забайкальском крае, если подтвердится факт мошенничества с бюджетными средствами на сумму 200 тысяч рублей, предназначавшимися для уборки несанкционированной свалки в населенном пункте.

Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, уголовное дело в отношении чиновника по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» было возбуждено после того, как выяснилось: заключив с муниципалитетом договор на уборку и получив обозначенную сумму, предприниматель затем вернул половину денег главе, а тот потратил их по своему усмотрению. Что же до свалки, то её убрали, в том числе с привлечением местных жителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая свалки стали причиной более 100 пожаров в Забайкалье.

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