Благовещенск, , 08:16 — REGNUM Утром, 17 июня, в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии.

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Фото с места происшествия распространили в соцсетях. Очевидцы сообщили, что автомобиль с надписью «полицию» двигался с включёнными маячками на красный свет светофора. Другой автомобиль продолжал движение со своей стороны на зелёный свет светофора. Произошло столкновение.

Как пишет ИА «Порт Амур», факт ДТП с участием служебного автомобиля в пресс-службе управления Росгвардии по Амурской области подтвердили. Устанавливаются причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане пьяный мужчина избил двух полицейских, которые пришли на помощь девушкам, подвергшимся нападению дебошира. У одного сотрудника полиции сломан нос, второй получил сотрясение мозга.