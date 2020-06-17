Омск, , 08:13 — REGNUM В Омской области за медицинской помощью из-за нападения клещей обратились 4093 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, это в 1,4 раза выше средних показателей.

При этом инфекционных заболеваний после укусов клещей не зарегистрировано ни одного. Как отмечается, по итогам исследования снятых с людей членистоногих выяснилось, что вирусом клещевого энцефалита заражены 1,9%, боррелиозом — 7,1%.

«Дератизация проведена на площади 891,13 га., акарицидная обработка проведена на площади 1315,44 га. С начала года привито против клещевого энцефалита более 35 тысяч человек», — добавили в управлении.

Напомним, в некоторых регионах Сибири зафиксировано появление гибридных клещей. Как сообщало ИА REGNUM, отличить его на глаз невозможно. Неизвестно также, когда именно он возник, как и то, эффективны ли существующие вакцины против вируса клещевого энцефалита у гибридных носителей.

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