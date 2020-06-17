Юрюзань, Челябинская область, , 08:03 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и нескольких легковых машин. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело завели по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть людей. Его расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 16 июня днём возле города Юрюзань. У грузовика отказали тормоза и он смял ехавшие впереди легковые машины. Погибли два человека.

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