Благовещенск, , 07:58 — REGNUM В Белогорске электромонтёр установил в помещении железнодорожного вокзала камеру наблюдения. За полученные незаконным образом видеозаписи он требовал деньги у сотрудников ОАО «РЖД», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в восточно-сибирской транспортной прокуратуре.

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В отношении электромонтёра было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 137 и ч. 1 ст. 163 УК РФ.

Решением суда железнодорожника приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

«Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного в их пользу денежных средств от 50 до 150 тыс. рублей в счет компенсации причиненного морального вреда», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане мужчина в нетрезвом состоянии избивал девушек на улице. А затем набросился на подоспевших к месту происшествия сотрудников полиции. Одному полицейскому дебошир сломал нос, у второго сотрясение мозга.