Тюмень, , 07:48 — REGNUM В Тюмени полицейские задержали гражданина, угрожавшего взорвать местные отделы полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Началось всё с того, что неизвестный позвонил в ОВД с сообщением, что его друг поехал писать заявление в полицию и пропал. Если этот друг не выйдет на связь, то будут взорваны отделы полиции Тюмени — «произойдёт непоправимое».

Личность звонившего была быстро установлена. Им оказался 37-летний ранее судимый тюменец, который на момент его задержания на набережной реки Туры был пьян. Злоумышленник пояснил, что взрывать он никого не собирался.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Звонивший сейчас находится под подпиской о невыезде.