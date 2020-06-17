Норильск, Красноярский край, , 07:04 — REGNUM В Норильске следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Красноярскому краю, дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Предварительно установлено, что в течении двух лет с июня 2017 года по июль 2019-го были допущены нарушения в ходе проектирования и возведения объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики. Из-за этого неочищенные стоки сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».

Причинённый природе ущерб был оценён на сумму более 154 млн рублей. Ответственными названы неустановленные сотрудники «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг». Следователи намерены выяснить все обстоятельства преступления и установить личности подозреваемых.

Напомним, что в настоящее время в Норильске продолжаются работы по ликвидации ЧС из-за разлива нефтепродуктов. Как сообщало ИА REGNUM, в МИД накануне назвали происшествие катастрофой, способной подорвать усилия страны в экономическом освоении Арктики.

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