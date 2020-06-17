Кемерово, , 06:57 — REGNUM В Кузбассе после безвестного исчезновения 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что днём 12 июня 2020 года девочка вышла с опекуном из отдела полиции и убежала в неизвестном направлении.

«До настоящего времени её местонахождение не установлено, — отметили в региональном СКР. — Ранее она неоднократно уходила из дома».

Следователи уже осмотрели дом, в котором девочка проживает с опекуном. Устанавливаются лица, с которыми она общалась.