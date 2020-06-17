Находка, Приморский край, , 06:55 — REGNUM В Находке Приморского края возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, обнаруженной в подъезде жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Находки.

Предварительно установлено, что 12 июня подозреваемый распивал у себя в квартире с потерпевшей спиртное, возникла ссора. Он стал выгонять знакомую из квартиры. При этом, нанёс ей несколько ударов кулаками по голове. На следующее утро мужчина ушёл на работу, а когда вернулся домой, женщина не подавала признаков жизни.

«Испугавшись уголовной ответственности, он вынес тело подруги в подъезд», — добавили следователи.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани по подозрению в убийстве приятеля и изнасиловании его подруги задержан 34-летний местный житель.