Окинский район, Бурятия, , 06:50 — REGNUM В Бурятии привлекли авиацию МЧС к поискам пропавших туристов в верховьях реки Китой в Окинском районе Буртяии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Информация о терпящих бедствие туристах поступила спасателям вечером 15 июня. Очевидец заметил на берегу реки баннер из светлой ткани, растянутый между кустами. На нём была выведена углём надпись «SOS 14.06.20 г. » и нарисована стрелка, указывающая по направлению к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 км. Рядом лежала часть лопасти от аэролодки.

«16 июня также поступила информация из полиции о заявлении ангарчанки, указавшей, что двое мужчин 1975 и 1976 г.р. — её муж с товарищем — ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь», — отметили в МЧС.

Для поиска туристов спасатели подготовили вертолёт Ми-8. Однако из-за погодных условий спасательные работы с воздуха начались только сегодня утром, 17 июня.

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