Окинский район, Бурятия, 17 июня 2020, 06:50 — REGNUM В Бурятии привлекли авиацию МЧС к поискам пропавших туристов в верховьях реки Китой в Окинском районе Буртяии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Информация о терпящих бедствие туристах поступила спасателям вечером 15 июня. Очевидец заметил на берегу реки баннер из светлой ткани, растянутый между кустами. На нём была выведена углём надпись «SOS
«16 июня также поступила информация из полиции о заявлении ангарчанки, указавшей, что двое мужчин 1975 и 1976 г.р. — её муж с товарищем — ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь», — отметили в МЧС.
Для поиска туристов спасатели подготовили вертолёт Ми-8. Однако из-за погодных условий спасательные работы с воздуха начались только сегодня утром, 17 июня.
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