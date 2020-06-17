Москва, , 06:46 — REGNUM В 11 регионах России могут произойти паводки в связи с обильными осадками, сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на официальном сайте учреждения.

Сообщается, что в период с 15 по 22 июня стоит ожидать паводки в Амурской, Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Тыва, Адыгея и регионах Северного Кавказа. Ученые не исключают, что из-за паводков возможно нарушение условий жизнедеятельности и работы транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня сотрудники МЧС России завершили работу по ликвидации последствий паводков в ряде районов Красноярского края. Отмечалось, что паводковая обстановка в регионе стабилизировалась. Все подтопленные дома и участки были освобождены от воды.

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