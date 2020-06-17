Кемерово, , 06:44 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку по факту смерти 13-летнего подростка, упавшего с высоты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 15 июня в Таштаголе подросток погиб, упав с опоры линии электропередачи.

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Предварительно установлено, что мальчик, гуляя со сверстниками, решил сфотографироваться на фоне высоковольтной линии электропередач. Для чего забрался на опору. Спускаясь со столба, он задел высоковольтный провод и он упал с высоты. Его друзья сообщили о произошедшем матери мальчика, которая вызвала скорую помощь. Но спасти его не удалось. Он скончался от полученных травм в больнице.

Ребёнок воспитывался в многодетной семье, на профилактических учётах не состоял.

«В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели несовершеннолетнего, — уточнили в региональном управлении СКР. — В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».