Минусинск, Красноярский край, 17 июня 2020, 06:37 — REGNUM Сотрудники МЧС в Красноярском крае вручили ведомственную медаль «За спасение погибающих на водах» 17-летнему подростку из Минусинска, который спас взрослого мужчину из воды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, инцидент произошёл в Крыму в августе 2019 года.
В тот день штормило, поэтому в море никто не купался. Учащийся минусинского лицея сидел на пирсе, когда заметил тонувшего в воде человека. Подросток тут же бросился на помощь.
«Благодаря хорошей физической подготовке, юноша смог быстро доплыть до утопающего. Школьник с трудом сумел вытащить мужчину, который был намного тяжелее его, на берег», — отметили в ведомстве.
Тонувший турист оказался без сознания, его доставили в больницу. По словам врачей, мужчина выжил благодаря помощи, пришедшей крайне вовремя в лице подростка.
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