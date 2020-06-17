Благовещенск, , 06:37 — REGNUM В Благовещенске Амурской области в ходе рейдовых мероприятий были выявлены нарушения ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В трёх заведениях общественного питания посетителей обслуживали в залах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Сотрудники городского управления по развитию потребительского рынка и услуг совместно с полицией и Роспотребнадзором провели рейды по предприятиям Благовещенска на предмет соблюдения ограничений, введённых распоряжением губернатора. В частности, предприятиям общественного питания запрещено обслуживать посетителей в залах — разрешено обслуживание на вынос. Работа фитнес-центров и тренажёрных залов приостановлена полностью.

В ходе рейда были выявлены случаи, когда в пиццерии и двух кафе посетителей обслуживали в зале. Составлены протоколы об административных нарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с момента начала пандемии излечилась треть заражённых коронавирусом пациентов. Всего в регионе выявили 1100 носителей SARS-CoV-2.