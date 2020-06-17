Магадан, Магаданская область, , 06:42 — REGNUM В Магадане возбуждены два уголовных дела по фактам применения насилия в отношении полицейских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Колыме.

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Установлено, что утром 13 июня наряд ППС прибыл по вызову к жилому дому, где мужчина избивал на улице двух девушек. На требование полицейских прекратить рукоприкладство, неадекватный подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сотрудников полиции. Он ударил не менее двух раз кулаками в лицо одного стража порядка, а второго ударил неустановленным предметом по голове.

По предварительным данным у одного из полицейских диагностирован перелом костей носа, а у второго — черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга.

Оба уголовных дела соединены в одно, злоумышленник задержан.

«Следствие не исключает в дальнейшем возможность предъявления подозреваемому более тяжкого обвинения, в случае признания судебными медиками телесных повреждений у полицейских опасными для здоровья», — добавили следователи.

Задержанному грозит лишение свободы до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено по факту нападения на сотрудников полиции в Санкт-Петербурге в ночь с 15 на 16 июня.