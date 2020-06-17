Горно-Алтайск, , 05:57 — REGNUM В Республике Алтай фиксируют рост числа людей, пострадавших от укусов клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано 228 случаев присасывания. В 68 случаях жертвами стали дети.

«С начала сезона зарегистрировано уже 3085 пострадавших от укусов клещей (из них 1186 дети до 14 лет). В 2019 году на эту же дату зафиксировано 2738 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей», — отметили в управлении.

К настоящему моменту клещевыми инфекциями заболели 81 человек. У большинства из них диагностировали клещевой сибирский тиф. 5 человек заболели клещевым энцефалитом, 12 — боррелиозом.

Согласно исследования, около трети всех снятых с людей членистоногих являются носителями возбудителей какой-либо инфекции. В связи с этим жителей предупреждают об опасности при выходе на природу.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтай оказался в числе регионов, где было зафиксировано появление гибридных клещей. Новый вид является гибридом таёжного клеща и клеща Павловского. При этом отличить его на глаз невозможно. Неизвестно также, когда именно он возник, как и то, эффективны ли существующие вакцины против вируса клещевого энцефалита у гибридных носителей.

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