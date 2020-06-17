Якутск, , 04:58 — REGNUM В Якутии 17 июня действует 13 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 65 043 га, при этом площадь активного горения составляет 85,28 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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С начала года зарегистрировано 126 природных пожаров. За сутки возникло 10 пожаров и 3 ликвидировано.

В тушении лесных пожаров участвовали 37 человек и семь единиц техники.

«За сутки количество пожаров увеличилось на семь очагов, площадь — на 18 437 гектар, за счёт увеличения очагов и площадь пожаров в зоне контроля», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале бушуют лесные пожары на площади 1 136,5 гектаров.