Жуковский, Московская область, , 00:22 — REGNUM Мемориальный комплекс павшим советским воинам был осквернён неизвестными вандалами в подмосковном Жуковском. Об этом 16 июня сообщает Рен ТВ.

Информацию об осквернении мемориала сообщил в отделение полиции мужчина, обнаруживший следы вандализма в ночь на 16 июня.

По предварительной информации, вандалы выкрутили лампы уличного освещения и нарисовали свастику на мемориале. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности осквернителей.

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