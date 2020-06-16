Симферополь, , 23:53 — REGNUM Сильные ливни обрушились на северные и центральные районы Крыма. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике.

По данным регионального ведомства, в результате разгула стихии были подтоплены приусадебные и придомовые участки в Джанкойском районе. На месте происшествия развёрнут оперативный штаб, подготовлены автобусы для эвакуации граждан и пункты временного размещения на случай ухудшения метеоусловий.

Силами и средствами муниципальных органов власти, коммунальных служб и специалистов МЧС были организованы работы по откачке воды и устройству отводного канала. В настоящее время ливень прекратился, угроза дальнейшего подтопления отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ливнях с грозой и градом, которые, по прогнозам синоптиков, обрушатся на ряд районов Северо-Кавказского федерального округа.

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