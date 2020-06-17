Стокгольм, , 10:06 — REGNUM 16 июня государственные органы общественного здравоохранения скандинавских стран вышли к журналистам, чтобы озвучить новую статистику по коронавирусу, — ежедневное событие, которое за долгие недели продолжающейся пандемии стало уже обыденным. В результате выяснилось, что по прошествии 24 часов по состоянию на 16 июня во всей Скандинавии не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Исключением стала только Швеция, где за последние сутки умерли 48 человек. Об этом 16 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Во время пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что сейчас в Швеции в среднем от COVID-19 умирают 38 человек в день. За последние сутки число новых выявленных случаев заражения составило 940 человек, а количество смертей увеличилось на 48 человек.

Тегнелл признал, что число смертей по-прежнему остается крайне высоким. Стоит отметить, что у главного эпидемиолога просто не оставалось выбора, так как эпидемиологическая ситуация в соседних со Швецией странах выглядит гораздо лучше, — за последние сутки от COVID-19 в них не было зарегистрировано ни одного летального случая. Это подтверждается статистикой, опубликованной на сайте Worldometers.

Так, за последние 24 часа в Дании было выявлено 33 новых случая заражения, в Норвегии — 8, в Финляндии — 4. А количество смертей от COVID-19 за последние сутки в перечисленных странах и вовсе равно нулю.