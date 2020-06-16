Благовещенск, , 23:12 — REGNUM Возгорание произошло в складском помещении в городе Благовещенске. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Информация о возгорании на складе на улице Текстильной поступила в региональное ведомство в 19:56 мск. На момент прибытия первого пожарного подразделения площадь пожара составила 530 кв. метров, наблюдался густой дым из-под кровли склада.

К тушению пожара привлечено 42 человека и 13 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливаются.

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