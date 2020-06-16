Париж, , 22:43 — REGNUM Рассматривать возможность высылки иностранцев, причастных к погромам и уличным беспорядкам в Дижоне, будет МВД Франции. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении поясняется, что в случае причастности иностранных граждан к нарушениям общественного порядка, ведомством будут систематически применяться административные меры. В частности, при принятии соответствующих юридических решений, будет рассматриваться возможность высылки иностранцев из страны.

Такую возможность поручил рассмотреть ведомству президент Франции Эммануэль Макрон в связи с беспорядками в Дижоне, в которых приняли участие граждане других стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МВД Франции Кристоф Кастанер пообещал предельно твёрдо отреагировать на столкновения во французском Дижоне и объявил об отправке подкрепления в город.

Напомним, столкновения между чеченскими и магрибскими общинами в Дижоне начались, по предварительным данным, на фоне незаконного оборота наркотиков.

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