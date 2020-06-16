Сыктывкар, , 22:24 — REGNUM Проверку по факту гибели двух подростков во время купания в реке Вычегде начали следователи в Коми. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Несчастный случай с мальчиками 13 и 14 лет произошёл в районе села Важкурья Корткеросского района. Подростки утонули во время купания в реке 16 июня. К поиску тел погибших были привлечены 28 человек от МЧС, задействовано десять единиц техники.

По факту гибели детей следователями организована доследственная проверка. Было осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы трагедии. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девочке 11-ти лет, утонувшей во время купания на пруду в Липецке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке утонула 11-летняя девочка