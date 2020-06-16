Мадрид, , 22:00 — REGNUM 16 пассажиров и машинист пострадали в результате аварии с пассажирским поездом в Испании. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба железнодорожной службы в Twitter.

Авария произошла на железнодорожной станции в населённом пункте Макаро в автономном сообществе Каталония. Пригородный поезд с 40 пассажирами врезался в путевой упор.

Всего пострадали 17 человек, в том числе машинист поезда. Отмечается, что серьёзных травм у пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в Турции при столкновении двух поездов на востоке страны.

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