Хургада, Египет, , 21:06 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,2 в Красном море сообщает 16 июня портал Al Youm As Sabi.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился к востоку от города Хургада (Египет) на глубине десять километров.

Землетрясение ощутили также в Шарм-эш-Шейхе (на Синайском полуострове) и в городе Сафаге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июня, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в Турции.

Читайте подробнее: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане ощутили второе землетрясение за сутки