Ростов-на-Дону, , 19:39 — REGNUM В Ростовской области двое подростков стали фигурантами уголовного дела о краже имущества у жителя Новошахтинска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 16 июня.

Фигурантами уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (два эпизода) являются четыре новошахтинца, возраст двоих из них 15 и 16 лет. Как полагают следователи, предварительно сговорившись, подозреваемые дважды — 1 и 2 июня 2020 года — проникли через окно в одну из квартир в доме на улице Трудящихся в Новошахтинске. Злоумышленники похитили бытовую и компьютерную технику, иное имущество. Сумма ущерба превысила 139 тыс. рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Следователи восстанавливают картину произошедшего.