Париж, , 19:10 — REGNUM Мирная акция протеста медработников переросла в беспорядки и столкновения с полицией в Париже. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба префектуры полиции в Twitter.

Мирная акция протеста медработников с требованием повысить зарплату и рядом других началась в Париже, но на пересечении улиц Фабер и Университет в акции присоединились радикально настроенные молодые люди. Не имеющие никакого отношения к акции медиков радикалы стали бросать камни в сотрудников полиции и провоцировать беспорядки.

По предварительным данным, молодые люди принадлежат к радикальному движению Black blocks. По данным префектуры полиции, на 17:00 мск были задержаны 16 человек. Полиция призвала участников демонстрации к спокойствию. На места столкновений с полицейскими прибыло подкрепление.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста полицейских в Париже против заявлений правительства Франции.

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