Салехард, , 19:08 — REGNUM На Ямале бушуют лесные пожары на площади 1 136,5 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Спасатели стараются выявить возгорания на ранней стадии. Для этого для ведётся авиапатрулирование по наиболее горимой части лесного фонда. Общая площадь авиамониторинга в ЯНАО составляет порядка 36 млн га.

Также задействованы беспилотные летательные аппараты — дроны. Благодаря снимкам, полученным с беспилотных аппаратов, можно оценить ущерб от ЧС и спланировать восстановительные работы, отмечают в спасательной службе ЯНАО.