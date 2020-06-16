Сыктывкар, , 18:46 — REGNUM Органы опеки дважды пытались через суд забрать детей у воркутинки: год назад ее сын попал в больницу с травмами головы, а вчера, 15 июня, оба ее ребенка, 2014 и 2016 г. р., погибли во время пожара в квартире. Их мать в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, отдел опеки обратился в Воркутинский городской суд с исковым заявлением о лишении матери родительских прав в апреле 2018 года после того, как ее малолетний сын попал с множественными травмами головы в больницу.

Решением суда мать была лишь ограничена в родительских правах, несмотря на требования опеки лишить ее их полностью. Были взысканы алименты на содержание детей. Впоследствии дети были переданы под опеку бабушке, но в 2019 году мать обратилась с иском в городской суд об отмене ограничения в родительских правах и передаче детей ей на воспитание. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Органы опеки возражали против заявленных требований ввиду преждевременности передачи детей в семью матери, Но суд принял иное решение — 30 января несовершеннолетние дети переданы матери на воспитание.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Идет следствие.