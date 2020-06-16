Душанбе, , 18:40 — REGNUM На боевую готовность российской 201-й базы, дислоцированной в Таджикистане, землетрясение, произошедшее утром 16 июня не отразилось. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Как подчеркнули в пресс-центре, на военных объектах России в Таджикистане в результате подземных толчков разрушений нет, личный состав выполняет поставленные задачи. Дежурные силы несли службу в штатном режиме, несмотря на землетрясение.

Напомним, толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы 16 июня в 06:30 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 100 метров в 327 км к востоку от таджикистанской столицы Душанбе.