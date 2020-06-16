Юрюзань, Челябинская область, , 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео. Запись опубликована на хостинге Youtube.

На кадрах видно, как четыре машины и грузовик едут по узкой дороге в один ряд. В этот момент их настигает другой грузовик, с отказавшими тормозами, который буквально смял легковушки.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днём 16 июня возле города Юрюзани. Погибли два человека, четверо ранены.

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