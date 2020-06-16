Алма-Ата, Казахстан, , 18:33 — REGNUM Ликвидировано возгорание возле торгово-развлекательного центра (ТРЦ) ADK в городе Алма-Ата в Казахстане. Об этом 16 июня сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Возгорание произошло в отдельно стоящем рядом с ТРЦ здании. Загорелось гидравлическое масло в цеху по изготовлению и формовке строительных панелей. Масло хранилось в трех резервуарах, один из них объёмом в тонну и два объёмом по 150 литров.

Пожар был полностью ликвидирован в 19:45 (16:45 мск). Пострадавших в результате пожара нет. Изначально предполагалось, что возгорание произошло на крыше ТРЦ, из здания были эвакуированы все посетители.

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