Мурманск, , 18:25 — REGNUM Обрушение моста ухудшило условия обитания и воспроизводства атлантического лосося. Об этом ИА REGNUM сообщили в мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

"В настоящее время на Коле проходит миграция сёмги на нерест, ската их молоди и повторно нерестящихся рыб в море. В связи с этим необходимо срочное проведение работ по расчистке русла реки от результатов строительных работ и обвала конструкции, которая сейчас мешает проходу рыб и при понижении уровня воды будет являться преградой, перекрывающей миграцию», — сообщили в ведомстве.

Ущерб, нанесённый популяции сёмги, посчитают к концу июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня под Мурманском рухнул железнодорожный мост через реку Кола. Сооружение власти обещали восстановить к октябрю.