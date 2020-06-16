Москва, , 18:12 — REGNUM Сотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков будут представлены к государственным наградам, сообщает 16 июня корреспондент со ссылкой на информированный источник в МВД РФ.

Напомним, 15 июня в Москве на Ленинском проспекте уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь из пистолета по двоим сотрудникам полиции, проверявшим документы у водителя такси.

Уже получив несколько ранений, Сергей Крылов и Алексей Поярков смогли нейтрализовать и задержать преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее при обыске на съёмной квартире Галаева были найдены печатные материалы экстремистского содержания. По факту нападения продолжается следствие.

Офицеры полиции, раненные Галаевым на Ленинском проспекте, перенесли операции. Состояние Алексея Пояркова удовлетворительное. Сергей Крылов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении.

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