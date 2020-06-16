Миллерово, Ростовская область, , 18:00 — REGNUM В Ростовской области крупный пожар, бушевавший на поле с шелухой подсолнечника в Миллеровском районе, ликвидирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 июня.

«В 17:00 мск объявлена полная ликвидация», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила 800 кв. метров. В целях недопущения распространения огня спасателями была проведена рекультивация почвы, опашка территории и её окарауливание.

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