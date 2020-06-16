Тула, , 17:56 — REGNUM Приговор виновнику резонансного ДТП в Тульской области, в котором погибла 16-летняя девушка-подросток, вынес суд, сообщили 16 июня в пресс-службе Следственного комитета России.

Авария произошла 13 октября 2019 года на участке автодороги Щекино — Липки-Киреевск в черте населенного пункта поселка Социалистического Щекинского района Тульской области. Как установлено судом и следствием, подсудимый, управляя пит-байком MotoLand, врезался в мопед Atlant, на котором находились несовершеннолетние водитель и пассажир. Мопед перевернулся, а водитель пик-байка с места ДТП скрылся. В аварии травмы получила 16-летняя пассажирка мопеда, 7 ноября она скончалась в детской областной больнице.

36-летний мужчина судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Суд приговорил его к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также на три года лишил права управления транспортными средствами.