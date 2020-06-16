Чебоксары, , 17:31 — REGNUM В районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании. Его подозревают в том, что он продал иномарку за 40 тыс. рублей при рыночной цене в 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка проводилась в отношении «УК Коммунальщик». Надзорным ведомством установлено, что 2014 года компания приобрела в лизинг иномарку «Тойота Камри», а в 2017 году руководитель организации продал машину при наличии более 10 млн рублей задолженности.

«Заключил с членом своей семьи договор купли-продажи данного автомобиля по цене существенно ниже среднерыночной — 40 тыс. рублей, тогда как реальная рыночная стоимость автомобиля составляла более 1 млн рублей», — говорят в прокуратуре.

На основе материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц»).

В прокуратуре отмечают, что ранее подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без цели хищения»).

Отметим, что в 2019 году прокуратура Чувашии проводила проверку управляющих компаний и товариществ собственников жилья республики в части ценообразования. В список нарушителей попали 16 организаций.

Напомним также, что в прошлом году в Чебоксарах было возбуждено уголовное дело в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги. По данным прокуратуры, были занижены сведения о потребленном тепле за счёт вмешательства в архивы теплосчетчиков. Ущерб оценивается правоохранителями в 1,8 млн рублей.

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