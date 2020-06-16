Малоярославецкий район, Калужская область, , 20:33 — REGNUM В Калужской области полиция провела серию обысков в Малоярославецком районе, сообщили 16 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Обыски проводились одновременно по пяти адресам. Сотрудниками полиции изъяты банковские карты, мобильные телефоны, СИМ-карты, ювелирные изделия и иные предметы.

Обыски связаны с уголовными делами, возбужденными по фактам преступлений, совершенных дистанционным путем через интернет с помощью мобильных средств связи. Пять человек доставлены в территориальный орган внутренних дел для проверки на причастность к преступлениям. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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