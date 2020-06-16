Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга водитель иномарки напал с кулаками на сотрудника ДПС после того, как его остановили для проверки документов. Об этом 16 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на сотрудника правоохранительных органов было совершено в ночь на вторник, 16 июня. Водитель автомобиля Mercedes и его пассажир были остановлены недалеко от Петропавловской крепости. Выполнить требование предъявить документы мужчины отказались, а на предложение проследовать в машину ДПС один из них накинулся с кулаками на полицейского.

В результате между правоохранителями и нападавшими завязалась потасовка. В какой-то момент к зачинщику конфликта подъехала подмога, и он уехал на другой машине в неизвестном направлении.

«На месте удалось задержать одного из нападавших. Второй объявлен в розыск, его личность устанавливается», — пояснили в Главке МВД.

На месте удалось задержать лишь пассажира «Мерседеса», как уточняют в СМИ, им оказался 22-летний Равиль М.

Напомним, вооруженное нападение на двух инспекторов ДПС в Москве произошло 15 июня. Идет расследование.