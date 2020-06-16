Миллерово, Ростовская область, , 17:13 — REGNUM Обстановка на месте крупного ландшафтного пожара в Миллеровском районе Ростовской области находится под контролем. Угрозы распространения огня нет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 июня.

В целях недопущения распространения пламени была проведена рекультивация почвы, опашка территории и её окарауливание. В настоящее время продолжается тление, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Миллеровском районе пожар вспыхнул в поле с шелухой подсолнечника. К месту происшествия прибыли 12 человек и пять единиц техники. Открытый огонь ликвидирован на площади 800 кв. метров.

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