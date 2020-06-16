Астрахань, , 16:55 — REGNUM В Астраханской области севший на мель сухогруз «Голден Роуз» перекрыл судоходный канал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, направлявшийся в Иран с зерном сухогруз «Голден Роуз» утром 16 июня сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Повреждений судно не получило, розлива горюче-смазочных материалов не произошло.

Судно до сих пор остаётся на мели. На помощь сухогрузу был направлен буксир. В это время нарушено движение по судоходному каналу: прохода ждут, по предварительным данным, 28 судов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сухогруз с зерном сел на мель под Астраханью