Назрань, Ингушетия, , 16:52 — REGNUM В республиканской больнице города Назрань умер один из трех человек, получивших ранения во результате перестрелки, сообщает 16 июня «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника медучреждения.

Мужчина умер во время операции. Ещё двое раненых участников инцидента остаются в больнице с серьёзными ранениями.

Таким образом, число погибших в этой перестрелке увеличилось до пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа города Назрани между двумя группами местных жителей произошёл конфликт, переросший в перестрелку с применением огнестрельного оружия.

Четверо участников столкновения погибли на месте, трое были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

По неофициальным данным, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. В инциденте приняли участие и погибли участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат, сотрудник полиции республиканского Управления вневедомственной охраны Росгвардии.

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