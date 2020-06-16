Геленджик, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM Глава управления ЖКХ администрации Геленджика Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как получил 835 тыс. рублей за сдачу во вторсырьё отсортированного мусора. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе ГУ СВД по региону.

Как считают следователи, 43-летний чиновник отдал распоряжение рабочим муниципального предприятия отсортировать строительный и бытовой мусор, отсортированные металл, картон и пластмасса затем на служебном же транспорте были вывезены и сданы в пункты приёма за вознаграждения.

«При этом чиновник не издал соответствующие распорядительные документы на данный вид деятельности, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 835 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Чиновнику предъявлено обвинение, он отправлен под стражу. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.