Москва, , 16:43 — REGNUM Психолого-психиатрическая экспертиза будет назначена стрелявшему по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 16 июня сообщила журналистам ТАСС представитель следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Иванова пояснила, что проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы будет назначено стрелявшему по сотрудникам полиции уроженцу Ингушетии как только позволит его состояние здоровья.

Экспертиза позволит установить мотивы преступления. В настоящее время стрелявший находится в одной из больниц Москвы. Раненые сотрудники полиции находятся в отделении реанимации.

Кроме того, стрелявший мужчина будет проверен на причастность к экстремистской деятельности. Следователями по факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в квартире, где проживает участник перестрелки с сотрудниками ГИБДД в Москве, нашли его личный дневник и экстремистские материалы, по которым можно сделать вывод, что подготовка к нападению на силовиков велась заранее.

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