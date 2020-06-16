Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга мотоциклист не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешехода и скончался. Об этом 16 июня сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В центре Петербурга мотоциклист сбил пешехода (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург») Vk.com/spb_today

По предварительной информации ДТП произошло во вторник в 15:10 мск в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки у дома 134. 48-летний водитель мотоцикла Yamacha YZF-R6S не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешехода — 32-летнего мужчину.

«Водитель мотоцикла скончался до прибытия скорой помощи, пешеход госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.

Это уже второй смертельный случай с мотоциклистами в Санкт-Петербурга за текущий день.

Так, около 12:35 в Красногвардейском районе города на Челябинской улице у дома 125 в результате столкновения Jeep Grand Cherokee под управлением 68-летнего мужчины и мотоцикла под управлением 32-летнего мужчины водитель двухколесного транспортного средства погиб. От мотоцикла на месте ДТП практически не осталось ни одной целой детали.