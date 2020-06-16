Миллерово, Ростовская область, , 16:18 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области произошёл крупный ландшафтный пожар, площадь которого оставила 800 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 июня.

В экстренные службы сообщение о возгорании на поле с шелухой подсолнечника поступило около 13:00 мск. К месту происшествия оперативно были направлены две единицы техники и восемь человек.

В 15:30 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 800 кв. метров, уточнили в ведомстве.